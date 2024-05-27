هتصرف المرتب قبل العيد بأسبوعين!! صرف رواتب يونيو قبل عيد الاضحى بزيادة جديدة 1000 جنية

سادت حالة عارمة من الفرحة جميع العاملين والموظفين في جميع الهيئات الحكومية وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف رواتب يونيو قبل عيد الاضحى حيث أعلنت وزارة المالية المصرية قرارها الرسمي بتبكير موعد صرف رواتب الموظفين قبل اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك بداية من يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو 2024 وحتى يوم 13 يونيو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول تبكير صرف رواتب شهر يونيو 2024.

صرف رواتب يونيو قبل عيد الاضحى

بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الاضحي المبارك وإغلاق السنة المالية لهذه العام قررت وزارة المالية المصرية بتبكير صرف رواتب يونيو قبل عيد الاضحى وذلك تسبب في حالة فرحة عارمة لدى جميع المواطنين العاملين بالحكومة المصرية ،حيث تم تحديد يوم السبت الموافق 9 يونيو 2024 لبداية صرف رواتب شهر يونيو 2024 وذلك لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى المبارك

من المتوقع أن يكون عيد الاضحى المبارك يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو 2024 وتستمر اجازة عيد الاضحى لمدة أسبوع كامل بداية من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 والذي يوافق يوم وقفة عرفات وحتى يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2024 ، ويستطيع جميع الموظفين صرف معاش شهر يونيو قبل موعد عيد الاضحي المبارك لشراء ما يلزمهم من مستلزمات العيد، ومن الجدير بالذكر أن الفترة بين صرف رواتب شهر مايو 2024 وصرف رواتب شهر يونيو 2024 لا تتعدي 15 ، وهو ما أدي لفرحة الكثير من الموظفين.