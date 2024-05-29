الليلة مترجمة عربي موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 162 انتقام السلطان يعقوب ومحاربة حاكم بورصة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، هناك العديد من الأشخاص الذين يتابعون الأفلام والمسلسلات العربية وخاصة التركية منها، مثل مسلسل المؤسس عثمان، البحر الأسود، وحب للإيجار، طائر الرفاق، وزمهرير وغيرها من الأعمال الدرامية، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز هذه المسلسلات، حيث يسعى الكثير من المشاهدين لمعرفة موعد عرض الحلقة الجديدة منه، نظرًا لشعبيته الكبيرة ونسبة مشاهدته العالية، ومن المقرر عرض الحلقة على قناة ATV التركية، والفجر الجزائرية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

هذا المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا جدًا بين المسلسلات العربية، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص حول معرفة موعد عرضه، حيث تبث الحلقة الجديدة من المسلسل يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو في الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر التي تقوم بعرض المسلسل

تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 من الموسم الخامس مترجمة، حيث تبث القناة برامجها عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وهما كما يلي:

تردد القناة على قمر عربسات

التردد : 11034 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الفجر على قمر نايل سات

التردد: 12034 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

مسلسل المؤسس عثمان 162 مدبلجة

تعتبر الحلقة 162 من الموسم الخامس لمسلسل “المؤسس عثمان” واحدة من أكثر الحلقات التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير، حيث يترقبون بفارغ الصبر متابعة التطورات المثيرة التي تسهم في تمهيد الطريق لتأسيس الإمبراطورية العثمانية، وسوف تعرض هذه الحلقة الجديدة مدبلجة على عدة منصات رقمية وقنوات فضائية وذلك لتلبية اهتمامات المشاهدين العرب.