مبروك عليك ياعم .. تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 شهر يونيو “هتجيب لبس العيد”

يبحث عدد كبير جدا من المستحقين للدعم المالي تكافل وكرامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 شهر يونيو حيث ان برنامج تكافل وكرامة وهو من اكثر برامج الدعم التي تستهدف الأسر محدودة الدخل حتى ترفع من مستوى معيشته عن طريق توفير مبلغ مالي لهم شهريا حيث ان الدولة تعمل دائما على زيادة برنامج الدعم تكافل وكرامة لأنه يستهدف عدد كبير جدا من المواطنين ويمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف معاش تكافل وكرامة بلديات الجديدة 2024 والاطلاع ايضا على كيفية الاستعلام عن قيمة برنامج تكافل وكرامة.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 شهر يونيو

في شهر مارس الماضي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار حمله بزيادة معاشات تكافل وكرامة إلى نسبة 15% على القيمة الأصلية للمعاش حتى يحصل كل مواطن كان يتقاضى 450 جنيه على 517 جنيه شهريا واشار ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك زيادة أخرى في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تقدر ب 180 مليار جنيه ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة في الأشهر القليلة القادمة وبالفعل تم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو عام 2024 يوم 15 مايو من خلال ماكينات الاي تي ام.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام الكترونيا عن معاشات تكافل وكرامة من خلال الموقع المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية حيث انه يمكنكم الدخول مباشرة عبر الموقع عن طريق النقر على هذا الرابط.