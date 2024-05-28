طريقة سحب استدعاء امتحان البكلوريا نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024 في الجزائر بوابة وزارة التربية الوطنية

نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024 في الجزائر، كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الخطوات الجديدة لسحب استدعاء امتحان البكالوريا لعام 2024، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحسينات المستمرة في قطاع التعليم، حيث أصبح بإمكان الطلاب سحب استدعاءاتهم بسهولة عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة، والعديد من الطلاب قاموا بالفعل بزيارة الموقع والتسجيل مما يظهر الاهتمام الكبير بهذه الخدمة الجديدة، ويمكن الآن للطلاب معرفة كيفية التقديم والموعد النهائي لسحب الاستدعاء.

نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024 في الجزائر

الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل العملية على الطلاب وتقليل الحاجة لزيارة المؤسسات التعليمية حول استخراج الاستدعاءات، مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين تجربة الطلاب وتقديم خدمات تعليمية متطورة وميسرة، وتأتي هذه الخدمة ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتحسين المنظومة التعليمية في الجزائر وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم و لإتمام عملية السحب، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.

أدخل إلى القسم المخصص لتحميل استدعاء امتحان البكالوريا.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من دقتها.

يجب مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

تحميل الاستدعاء وطباعته.

رابط موقع سحب استدعاء بكالوريا 2024

في يوم الخميس الموافق التاسع من مايو حيث انطلقت عملية سحب استدعاءات امتحانات البكالوريا في الجزائر، ومن المتوقع أن تستمر حتى الثالث عشر من يونيو 2024، و استدعاءات البكالوريا تنقسم إلى نوعين: