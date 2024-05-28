تحديث واتساب جي بي بصورة مختلفة (ضد الحظر).. اضافـــات سابق الكل في معرفتها

هل تعرفت على المميزات الجديدة في تحديث واتساب جي بي التي جعلت الكثير من مستخدمي واتساب الرسمي يقوموا بالبحث عن التحديث الجديد، وذلك نظرا لما يمتلكه هذا التحديث من مميزات عديدة جعلته أكثر خصوصية وتحكم، حيث قامت الشركة المطورة ميتا بوضع خصائص جديدة داخل هذا التحديث منها وضع الشبح والغاء العلامة الزرقاء وغيرها كثيرا من المميزات، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

تحديث واتساب جي بي

يعتبر تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة المستخدمة عالميا، وقد قامت شركة ميتا بإضافة العديد من المميزات داخل تحديث واتساب جي بي الجديد، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يوفر هذا التطبيق الخصوصية بشكل كبير، حيث يصبح بإمكان المستخدم إخفاء حالة متصل الآن، وإخفاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

ومن المميزات والعيوب في نفس الوقت أنه بإمكانك من خلال التحديث الجديد أن تقوم بقراءة الرسائل التي قام الطرف الآخر بحذفها، وكذلك إذا كنت أنت الراسل فيصبح بإمكان الطرف الآخر قراءة الرسائل إذا قمت أنت بحذفها.

يمكن غلق التطبيق ببصمة الإصبع أو رقم سري.

تفعيل خاصية إلغاء العلامة الزرقاء والتي تكون بمثابة مؤشر أنك قمت بقراءة الرسائل.

يصبح بإمكانك إرسال رسائل جماعية تصل إلى 300 رسالة.

يمكن فتح أكثر من حساب والتبديل بينهم.

وضع الشبح في تحديث واتساب جي بي

يوفر تحديث واتساب جي بي الخصوصية التامة لمستخدميه، حيث يستطيع مستخدمي التطبيق أن يقوموا بتفعيل وضع الشبح الذي يجعلك تشاهد الحالة الخاصة بالآخرين دون علمهم، كما يمكنك أيضا أن تقوم بقراءة الرسائل التي يرسلها لك اصدقائك دون أن يظهر لهم العلامة الزرقاء، كما يمكنك أيضا فصل الانترنت عن تطبيق واتساب فقط دون باقي التطبيقات الأخرى.

والجدير بالذكر أنه بالرغم من كل هذه المميزات العديدة التي يمتلكها تحديث واتساب جي بي ولكن يجب علينا أن نتوخى الحذر لأن هذا التطبيق ليس رسميا وغير متوفر في متجر التطبيقات الخاص بجهازك، كما أنه يمكن اختراقه بكل سهولة.

هل تحديث واتساب جي بي يصلح لأجهزة الأيفون

محاولة تشغيل واتساب جي بي على أجهزة الآيفون قد تعرض الحساب للخطر، حيث أن شركة أيفون تقوم بتقييد نظامها ولا تسمح بهذه التطبيقات، بالاضافة أن تحديث واتساب جي بي يتم تنزيله من المواقع بشكل ملف Apk، وهذه الصيغة خاصة بالاندرويد فقط، ولا تتماشى هذه الصيغة من الملفات مع أجهزة الآيفون.

عيوب تحديث واتساب جي بي

تكمن عيوب تحديث واتساب جي بي في عدم الأمان حيث يعتبر هذاالتحديث غير رسمي وغير موثق من الشركة الأصلية، ولهذا لم يتوفر لهتحديثات على متجر التطبيقات الخاص بأجهزة الأندرويد، وهذا ما جعلهسهل الاختراق، كما يمتلك هذا التحديث العديد من الاعلانات المزعجة والتيتتطلب أحيانا بعض الاشتراكات حتى يتم التخلص منها.