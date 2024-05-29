اشتري اضحيتك من دلوقتي .. سعر كيلو البقر قائم النهاردة في أسواق العجول

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت عمليات البحث عن أسعار الأضاحي المتوفرة في مصر تتزايد حتى يتمكن الناس من تحديد ميزانية الأضحية لهذا العام، ويأتي ذلك خصوصًا بعد فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي وتحركات غير مستقرة في أسعار الماشية في مصر، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا جدًا في الفترة الأخيرة، مما جدد الأمل في قلوب الكثيرين.

سعر كيلو البقر قائم

تحدد أسعار الأضاحي في مصر على أساس الكيلو بالوزن الحي وأسعار الاضاحي تكون على النحو التالي:

يتراوح سعر العجل البقري الحي بين 165 و170 جنيهًا للكيلو، في حين أن سعر العجل الجاموسي الحي يتراوح بين 155 و160 جنيهًا للكيلو.

سعر الكيلو من لحم الخروف البلدي يتراوح بين 160 و220 جنيه.

بينما سعر الكيلو من الخروف البرقى يتراوح بين 190 و 225 جنيه.

بينما بلغ سعر الكيلو من لحم البقر كبير السن 120 جنيه.

سعر البقر الصغير الحي يتراوح بين 140 و150 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر الأضاحي في مصر

على الرغم من اقتراب عيد الأضحى المبارك وأنه لم يتبقى له سوى أيام قليلة جدًا، إلا أن أسعار الأضاحي قد شهدت انخفاضًا كبيرًا بعكس المتوقع، فكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موسم الأضاحي، ولكن نتيجة لتراجع كبير في عملية الشراء في الفترة الأخيرة، أدى ذلك إلى انخفاض في أسعار جميع الماشية الموجودة، وهذا ما أوضحه نقيب الفلاحين أبو صدام، الذي أشار أيضًا إلى وجود تراجع كبير في أسعار الأعلاف في مصر، مما أدى إلى انخفاض في أسعار جميع الماشية وأيضًا سعر كيلو اللحمة.

أسعار العجول اليوم

شهدت أسعار العجول انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة و أسعار العجول تكون كالتالي: