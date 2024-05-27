باقات جديدة لحجاج الداخل وفقا لقرارات وزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الحج والعمره بالإعلان عن باقات جديدة لحجاج الداخل وتتمتع هذه الباقات بمزايا عديدة منها توفير رحلة الحج بصورة ميسرة لجميع المقيمين والمواطنين الذين يرغبون في أداء الحج لعام 1445، وقامت الوزارة بتقديم باقة جديدة تخص الابراج الموجودة في وادي منى وهناك باقة اخرى تخص مدينة مكة المكرمة وقد تم إطلاق ايضا باقتين أخرتين وقد تم اطلاق باقة ابراج كدانة الوادي على أحدهما.

باقات جديدة لحجاج الداخل 1445

قامت وزارة الحج والعمره بالكشف عن المميزات الخاصة بباقات جديدة لحجاج الداخل 1445 وكيفية التقديم عليها ومن أبرز هذه الباقات ما يلي:

الباقة الاقتصادية وتأتي بنحو مبلغ 4,365 ريال سعودي شامله السكن في مدينة مكة المكرمة والسكن مجهز بخدمات رئيسية وتكون خلال أيام التشريق والنحر والتروية كما لا تشمل هذه الباقة الإقامة في منى.

تاتي هذه الباقات شاملة الطعام المتنوع الذي يتم تقديمها للحجاج خلال فترة الحج وايضا المشروبات الساخنة والباردة بالإضافة إلى وجود مخيمات مكيفة لتقديم الخدمات الى الحجاج وقد تم تجهيز ذلك في عرفات وعند المبيت في المزدلفة.

باقة أبراج كدانة الوادي وتكون بنحو 13.73330 ريال سعودي شاملة الانتقال بحافلات مكيفة خلال فترة الحج وتشمل هذه الباقة مساكن في الأبراج الجديده الموجوده في مشعر منى.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1445

بعد التعرف على باقات جديدة لحجاج الداخل، قامت وزاره الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بإتاحة الإجراءات اللازمة للمسار الالكتروني لحجاج الداخل 1445 وقد تضمنت ما يلي: