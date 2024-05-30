اشتري لحمتك من دلوقتي .. سعر كيلو اللحم الضاني قائم في سوق الخرفان بمناسبة عيد الأضحى 2024

سعر كيلو اللحم الضاني قائم، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها أسواق اللحوم والأعلاف نتيجة للأحداث العالمية والتغيرات الاقتصادية، يبرز لحم الضأن بطعمه الفريد الذي يجذب العديد من الأشخاص ويشمل هذا النوع من اللحوم لحم الخراف والماعز، ويزداد الطلب على شرائها خلال موسم عيد الأضحى المبارك بسبب سهولة نقلها ورعايتها وذبحها، بالإضافة إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من الماشية.

سعر كيلو اللحم الضاني قائم

تأثرت أسعار اللحوم في مصر بشكل عام بالتطورات الاقتصادية، حيث أدت هذه الأحداث إلى تأثير على أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والنقل، ورغم ذلك يظل الطلب على الخراف والماعز مستمرًا نظرًا للحصول منها على لحم عالي الجودة للمناسبات المختلفة، وخاصة في موسم عيد الأضحى المبارك.

سعر الكيلو من اللحم الضاني في مصر

قد يتفاوت سعر كيلو الخراف الحية في 2024 من منطقة لأخرى حسب الطبيعة الجغرافية، حيث نجد أن الخراف البرقي الموجودة في مطروح والإسكندرية أغلى من الخراف البلدي أو الصعيدي، وأسعار الخراف تكون على النحو التالي:

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024 تكلفة كيلو اللحم الضاني من نوع البرقي تقدر بحوالي 200 جنيه مصري في المتوسط.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضاني في أسوان اليوم في المتوسط حول 195 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الضأن البلدي في المتوسط حوالي 190 جنيهًا مصريًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الضأن في صعيد مصر حوالي 190 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

أسعار الأضاحي من الأغنام والماعز

أسعار الأضاحي من الماعز والأغنام تكون كالتالي: