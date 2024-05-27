ميزة جديدة في تطبيق واتساب.. اعرفها قبل الكل وخليك الأول

يتم البحث الآن عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب، من قبل الكثير من مستخدمي الإنترنت حيث قد قامت الشركة بإصدار نسخة جديدة واتساب جي بي الجديد 2024 ويعتبر هذا الاصدار أحد أفضل النسخ المعدلة عالميا من البرامج المستخدمة في المحادثات كما يوجد به الكثير من المميزات التي عملت نقلة تاريخية له، وسنقوم بعرض هذه المميزات خلال هذا المقال.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

لكي يتمكن جميع مستخدمي برنامج واتس اب من الاستمتاع بميزة جديدة في تطبيق واتساب التحديث الجديد يجب اتباع عدد من الخطوات وقد شملت الخطوات ما يلي:

الذهاب إلى المتصفح الموجود على الهاتف المحمول.

البحث عن واتساب جي بي 2024 من خلال جوجل.

الذهاب الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالتطبيق.

النقل بعد ذلك على زر التحميل.

الانتظار قليلاً حتى تمام التحميل ثم القيام بتثبيت التطبيق على الهاتف الجوال.

يمكن الاستمتاع بالتطبيق بعد عملية التثبيت على الهاتف دون وجود أي مشاكل.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

يوجد في تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 الكثير من المزايا التي يقوم بتقديمها للمستخدمين ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يوجد مجموعة كبيرة من الثيمات والألوان كما يمكن التنقل من خلالها في أي وقت.

يمكن من خلال هذا التطبيق مشاهده حالات الأصدقاء المحذوفه.

من الممكن تنزيل الحالات بأي شخص عبر التطبيق بسهوله تامه.

ممكن من خلال هذا التطبيق نشر حالات تتجاوز 30 ثانية.

ارسال رسائل من خلال التطبيق تزيد عن 600 رساله في ان الواحد دون حدوث مشاكل.

من الممكن تحميل الفيديوهات والصور وإرسالها لعدد 300 شخص في وقت واحد.

يمكن استخدام وضع الطيران لوقف اتصال التطبيق بالإنترنت.

يمكن اخفاء آخر ظهور للشخص وايضا اخفاء علامة قراءة الرسائل.

ثيمات جديدة في تحديث واتساب

لقد زاد استخدام التحديث الجديد من واتساب خلال الفترة الأخيرة، وذلك كي يتمكن مستخدميه من إضافة ميزة جديدة في تطبيق واتساب الذين يقومون بمراسلة أصدقائهم من خلاله، ومن أهم هذه المميزات هي توفير العديد من الثيمات داخل الواتساب التي تمنحك القدرة على اختيار الثيم الذي يتناسب معك، وبهذا يكون بامكانك استخدام الثيمات التي يوفرها التطبيق والتبديل بينهم كما تشاء، أو تنزيل ثيمات أخرى عن طريق الروابط التي يتم ذلك من خلالها.