اشتري دبيحتك النهاردة قبل بكرة..أسعار الأضاحي في مصر قبل عيد الأضحى تصل إلى هذا السعر

شهدت أسعار الأضاحي في مصر انخفاض طفيف عن الأيام السابقة قبل عيد الأضحى المبارك 2024 في الأسواق، ومع ارتفاع معدلات البحث من المواطنين عن قائمة أسعار الأضاحي سوف نقدم لكم في السطور التالية الأسعار الحالية للأضاحي، والتي تعتبر مستقرة ومناسبة للمواطنين في مصر قبل اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتلك الأسعار تسهم في توفير خيارات متنوعة للاحتفال بالعيد بروح هادئة دون حدوث أعباء مالية كبيرة.

أسعار الأضاحي في مصر

تشهد أسعار العجول اليوم تفاوتًا بناء على الفئة والنوع، وأسعار العجول تكون على النحو التالي:

يتراوح سعر الكيلو الواحد للعجول الجاموس الكبيرة السن بين 160 و165 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر العجول الجاموس الصغيرة السن بين 170 و175 جنيهًا.

بالنسبة للعجول البقرية فسعر الكيلو الواحد للبقر الكبير السن يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

ويتراوح سعر البقر الصغير السن بين 180 و185 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024

سعر كيلو اللحم البقري يكون كالتالي:

سعر اللحم البقري كبير السن بلغ اليوم حوالي 120 جنيهًا للكيلو البقر الإناث.

في حين أن “سعر اللحم البقري صغير السن” يتراوح بين 140 و150 جنيهًا للكيلو للبقر الإناث.

أما “سعر كيلو اللحم البتلو” فبلغ اليوم نحو 250 جنيهًا.

بينما تراوح “سعر العجول البقري” اليوم بين 170 و175 جنيهًا للذكور، ويعتبر الوضع العام للأسعار متقلبًا مع ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024

في مصر حاليًا يتراوح سعر الكيلو من الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو من الخروف البرقي بين 190 و 225 جنيهًا.