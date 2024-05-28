الآن كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي لعموم المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في العراق، حيث قام عدد كبير من المواطنين بتقديم طلبات للحصول على الوجبة السابعة من أجل أن يستفيد عدد كبير من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل ومساعدتهم على المعيشة، حيث يترقب الكثير موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية للوجبة الأخيرة والتي تأخرت بشكل كبير ومقلق بسبب كثرة الطلبات المقدمة، وخلال هذا المقال سوف نتابع معكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستعد حالياً للانتهاء من عمليات الفحص والمراجعة للطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وعليه ستعلن على الفور كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ويتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

التوجه إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

تحديد خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

إدخال المعلومات المطلوبة من “رقم هوية وطنية، اسم المستقدم” والتأكد من صحة البيانات.

الضغط على أيقونة استعلام.

الضغط على خانة تحميل كشوفات المقبولين في دعم الرعاية بصيغة pdf.

ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الاشخاص الراغبين بالحصول على الدعم المالي، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

لم يحصل المتقدم على معاش شهري.

يجب أن يكون مقيم في العراق باستمرار.

ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات أو سجلات تجاريه باسمه.

لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 ولا يتجاوز 60 عاماً.

لا يقل عمر المتقدمة من النساء عن 15 ولا يتجاوز على 55 عاماً.

حتى تلك اللحظة لم تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد رسمي لصدور قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة 2024، فمازالت أعمال الفحص للطلبات المقدمة قائمة بشكل كبير، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والفقراء وغيرهم للحصول على الدعم وهذا سبب تأخر صرف الوجبة، ولكن هناك بعض التوقعات التي تؤكد اقتراب الإعلان عنها.