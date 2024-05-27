برقم الجلوس والاسم “6 ابتدائي” .. رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر موقع الوزارة، يستمر البحث من قبل الكثير من طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت العديد من مديريات التعليم المختلفة انتهاء جميع الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بهم صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024، حيث أنه من المقرر أن تبدأ لجان التصحيح في أعمالها من تصحيح ورصد درجات الطلاب تمهيدا للإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني خلال الأيام القليلة القادمة، وللمزيد من التفاصيل حول موعد وطريقة الاستعلام عن النتائج، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

حسبما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن الخطة الزمنية الخاصة بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الابتدائية والاعدادية، فقد انتهت اختبارات الصف السادس الابتدائي صباح اليوم بعد أن انطلقت يوم الأربعاء الماضي والموافق 8 من مايو 2024، وقد أكدت الجهات المسؤولة بدء لجان التصحيح ورصد الدرجات في جميع المحافظات المصرية على ان يتم الإعلان رسميا عن النتائج خلال الأسبوع القادم بحد أقصى.

كما اشارت وزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة الصف السادس الابتدائي ستكون متاحة عبر الموقع الإلكترونية للتعليم الأساسي، على أن يتم الإعلان عن نتائج جميع المحافظات تباعا وفقا لتوقيت انتهاء كل محافظة من إجراءات التصحيح الخاصة بها.

طريقة استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

خلال الأيام القليلة القادمة، يمكنك التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني من خلال زيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي: