الحق الفرصه بسرعه.. موقع تسجيلات سكنات عدل 3 بالجزائر لسنة 2024  والوثائق المطلوبة للتسجيل 

تستمر جهود الحكومة الجزائرية في توفير السكن اللائق للمواطنين من خلال برنامج عدل الذي يستهدف تلبية احتياجات السكان وتوفير السكنات بأسعار مدعمة يعد برنامج عدل من أبرز البرامج السكنية في الجزائر والذي يهدف إلى دعم المواطنين في الحصول على سكن ملائم مع اقتراب فتح باب التسجيل لسكنات عدل 3 لعام 2024 حيث يمكن للراغبين في التسجيل الاستفادة من الفرصة المتاحة لتقديم طلباتهم عبر الإنترنت.

خطوات التسجيل لسكنات عدل 3

لتسهيل عملية التسجيل والحجز حيث يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج عدل من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع اضغط هنا .

إذا لم يكن لديك حساب سابق أنشئ حسابا جديدا باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

تأكد من استخدام بريد إلكتروني صحيح لتتمكن من استقبال رسائل التأكيد والإشعارات.

بعد إنشاء الحساب قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

املأ استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي.

قم بتحميل النسخ الرقمية للوثائق المطلوبة والتي قد تشمل بطاقة الهوية الوطنية و شهادة الميلاد و شهادة الإقامة وإثبات الدخل (مثل كشف الراتب أو شهادة العمل) و أي وثائق أخرى تطلب حسب التعليمات.

راجع جميع البيانات المدخلة والوثائق المرفقة بعناية.

بعد التأكد من صحة المعلومات، قم بتأكيد الطلب وإرساله.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في سكن عدل 3

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل والتي تتمثل في الآتي: