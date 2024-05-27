باقي كام يوم على أجمل وقت في السنة “موعد عيد الأضحى في مصر 2024” وأشهر الاحتفالات والعادات المصرية

من أكثر الأعياد المفضلة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم هو عيد الاضحى المبارك لأنه من الأيام المباركة التي تمر عليهم وهو ايضا من أطول الأعياد التي تمر على المسلمين على مدار العام ويعطيهم فرصة جيدة جدا للتنزه والسفر والخروج مع الاهل والاصدقاء لأنه اجازة مدفوعة الاجر في القطاعين الخاص والعام وإجازة أيضا للمدارس والجامعات والمعاهد ولذلك يتساءل قطاع كبير جدا منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عيد الاضحى في مصر الذي يمكنكم الاطلاع عليه وعلى تفاصيله من خلال متابعة هذا المقال.

موعد عيد الأضحى في مصر

موعد عيد الاضحى المبارك في مصر هو من أكثر ما يتم البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انه تمت الاشارة من قبل الحسابات الفلكية التي تعد من قبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يتم حدوث الاقتران حيث يحدث ذلك الاقتران في يوم 29 من شهر ذي القعدة عام 1445 هجريا الذي يوافق يوم الخميس 6 يونيو لعام 2024 وفي تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة وسوف يتم الاعلان عن الموعد المحدد في ذلك الوقت.

موعد وقفة عرفات

تم الاعلان مؤخرا من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد وقفة عرفات من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024 وسوف يتم التأكيد عن ذلك مباشرة بعد أن يتم حدوث الاقتران يوم 6 يونيو لعام 2024، حيث ينتظر الكثير من المسلمين هذه الأوقات لكثرة الدعاء، ومن المعروف بأن دعاء يوم عرفات من ضمن الأيام المباركة التي تستجاب بها.