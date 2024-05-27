10 ايام كاملين .. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي في مصر “مدفوعة الأجر”

بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالدولة عن اجازة عيد الاضحى لهم حيث ان عيد الاضحى المبارك يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام بالدولة ويعتبر من أطول الإجازات التي يتم اتخاذها على مدار العام ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والاطلاع ايضا على جميع المعلومات حول ذلك الموضوع.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على قائمة تبين عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص بالدولة والقطاع العام ايضا: