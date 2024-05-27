10 ايام كاملين .. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي في مصر “مدفوعة الأجر”

بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالدولة عن اجازة عيد الاضحى لهم حيث ان عيد الاضحى المبارك يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام بالدولة ويعتبر من أطول الإجازات التي يتم اتخاذها على مدار العام ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والاطلاع ايضا على جميع المعلومات حول ذلك الموضوع.
إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على قائمة تبين عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص بالدولة والقطاع العام ايضا:
- يوم الجمعه الموافق 14 يونيو لعام 2024 يعتبر إجازة رسمية بمناسبة عطلة الاسبوع.
- يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024 اجازة بمناسبة وقفة عرفات حيث انه يتم ترحيل العطلة الأسبوعية حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو.
- يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024 هو اول ايام اجازة عيد الاضحى المبارك.
- يأتي ثاني ايام عيد الاضحى المبارك يوم الاثنين الموافق 17 يونيو لعام
- ثالث ايام عيد الاضحى المبارك يكون يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو لعام
- رابع واخر ايام عيد الاضحى المبارك سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو لعام
- أما عن يوم الخميس الموافق 20 يونيو لعام 2024 فهو عطلة أسبوعية بدلا من يوم السبت الذي يوافق يوم وقفة عرفات.
- يوم الجمعة الموافق 21 يونيو لعام 2024 اجازة لانه عطلة أسبوعية ويوم السبت الموافق 22 يونيو ايضا اجازة عطلة اسبوعية.