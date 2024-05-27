نسبة النجاح 90% .. ظهرت ورقي حالًا نتائج تربية ديالي السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

نتائج تربية ديالي السادس الابتدائي، يشعر العديد من الطلاب بالقلق بشأن درجاتهم في كل مادة بالإضافة إلى عدد الدراجات التي حصلوا عليها طوال العام الدراسي، لذلك أوضحت وزارة التربية العراقية أن طرق الحصول على النتائج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الامتحان ومراقبة الطلاب لجميع الدراجات، لذلك سنوضح كيفية معرفة هذه النتائج في السطور التالية.

نتائج تربية ديالي السادس الابتدائي

ذكرت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستعلن عبر موقعها الرسمي بعد الانتهاء من تصحيح كافة الصفوف وإتمام عملية التصحيح، ونتيجة لذلك يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد إعلان النتائج لذلك يجب على الطلاب مراجعة موقع الوزارة بانتظام للبقاء على اطلاع بالموعد الدقيق لإعلان النتائج.

نتائج تربية ديالي السادس الابتدائي

لمساعدة جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية تقدم وزارة التربية العراقية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية مثل الحصول على النتائج حتى يتمكن الطلاب من تجنب الذهاب إلى المدرسة وتوفير الوقت وذلك لبذل جهد أقل وبذلك يمكن الحصول على نتائج تربية ديالي السادس الابتدائي إلكترونياً من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة وهي كما يلي: