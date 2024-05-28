هـــســة مــظلتـــــي 🔴 اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf بالرقم الوطني spa.gov.iq كل المحافظات

موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل مكثف، حيث ينتظر هذه الوجبة العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الدعم المالي والمادي المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل مساندتهم وإعانتهم على ظروف المعيشة القاسية، وأكدت المصادر الخاصة بهذا الموضوع أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين خلال فترة قريبة قد تكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تعتبر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حديث المواطنين العراقيين الذين قاموا بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث طال انتظار المواطنين لهذه الوجبة فترة طويلة، وتزايدت الحاجة إلى هذا الدعم لسد احتياجاتهم اليومية، ومن ثم قامت الحكومة العراقية بالإعلان عبر مؤتمر رسمي لها أن عمليات دراسة الطلبات المقدمة هي السبب في تأخر الإعلان عن الأسماء المقبولة، ويرجع ذلك إلى كثرة الطلبات المقدمة إليها، والتي يصل عددها الى آلاف الطلبات.

المستندات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تلقيها طلبات جديدة خلال هذه الفترة من مواطنيها العراقيين من الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وذوي الإعاقات، والأيتام وكبار السن العائلين لأسرهم، كما أكدت على ضرورة تقديم عدة مستندات تثبت أحقيتهم لهذا الدعم، هذه المستندات كالآتي:

شهادة الميلاد الخاصة بكل أفراد الأسرة.

بطاقة التموين.

شهادة الإعاقة.

شهادة إثبات عدم وجود دخل شهري ثابت.

الحكم القضائي بطلاق الزوجة أو بسجن زوجها.

مستند يفيد بعدم وجود وظيفة حكومية أو سجل تجاري.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

من أجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين العراقيين، سهلت لهم الحكومة العراقية طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، الذين تم قبولهم، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كتابة اسم المحافظة واسم المتقدم للدعم.

الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر أمامك كافة الأسماء المقبولة.

تنزيل تطبيق مظلتي

برنامج “مظلتي” للرعاية الاجتماعية المتاح على spa.gov.iq هو منصة تستخدمها الحكومة العراقية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ويساهم في تحسين مستوى الراحة والسهولة في الوصول إلى هذه الخدمات. يوفر التطبيق عدة خدمات مثل تحديث عنوان السكن للبطاقات، وتحديث البطاقات التموينية، وملء استمارة البيان السنوي الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر وخدمات أخرى للمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

آخر مستجدات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حتى وقتنا هذا لم تقوم الحكومة العراقية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، مؤكدة على ما يلي: