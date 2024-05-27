عملاق المناطق الجبلية.. مواصفات هاتف Mitsubishi Pajero Sport 2024

إذا كنت تبحث عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة والأناقة والتكنولوجيا المتطورة، فإذن الخيار الأمثل لك هي سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت، حيث أن هذه السيارة الرائعة تتميز بمجموعة كبيرة من الإمكانيات والمواصفات الرائعة، كما تأتي مواصفات Mitsubishi Pajero Sport 2024 فريدة من نوعها منها الأمان والفخامة والأناقة، لذا دعونا نتعرف على على أبرز مواصفات Mitsubishi Pajero Sport 2024 من خلال السطور القادمة.
مواصفات Mitsubishi Pajero Sport 2024
مواصفات Mitsubishi Pajero Sport 2024 في الأفضل على الإطلاق، لذا في حال كنت تبحث عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة والفخامة والتطور التكنولوجي فهي خيارك الأمثل، وتتمثل مزايا ومواصفات السيارة فيما يلي:
- تأتي السيارة لمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، يولد قوة 189 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات دفع رباعي متطور، بالإضافة إلى أنه يسمح بالتحويل بين الدفع الخلفي والرباعي والدفع الرباعي الدائم.
- كما تتميز السيارة بوجود شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة في منتصف المقصورة الداخلية، كما تدعم نظام أندرويد وآبل كار بلاي.
- مزودة بنظام ملاحة متكامل عبر الأقمار الصناعية وراديو DAB + رقمي.
- تملك باب خلفي كهربائي وفرامل انتظار كهربائية.
- كذلك عجلة قيادة جلدية ومرايا قابلة للطي تلقائيًا.
- ومن أبرز مواصفاتها أنها مزودة بزجاج خصوصية خلفي ومرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم تلقائي.
- دخول بدون مفتاح مع تشغيل بضغطة زر.
- عجلات مقاس 18 بوصة للمظهر الجذاب.
- منفذ طاقة نحو 220 فولت في الصف الأوسط توصيل بالأجهزة الإلكترونية.
- تم تزويد السيارة بمصابيح ضباب أمامية LED، ليتمكن السائق من الرؤية بشكل أفضل في ظروف الضباب والرؤية المنخفضة.