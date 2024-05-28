لينك شغال.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في كركوك والبصرة وعدد من المحافظات

عرضت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، في عدد من المحافظات العراقية، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تمت على كافة أوراق الإمتحانات في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ان هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في المرحلة الدراسية الجارية، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية شددت على كافة المديريات المتبقية بسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لكي تأتي مرحلة رفع الدرجات عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا الإلكتروني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ظهور نتائج السادس الابتدائي في الرصافة 2

بعد أن ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عدد من المحافظات العراقية التي من بينها محافظة الرصافة 2 وغيرها من المحافظات الأخرى، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم إلى موقع نتائجنا.

أو تدخل لموقع الوزارة مباشرة.

بعد ذلك تقوم بإختيار المرحلة الدراسية والمحافظة التي عليها الدور.

كتابة بيانات الطالب في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم العمل على صدور جميع كشوفات النتائج الخاصة بالمحافظة.

ووقتها ستتمكن من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

عرض باقي محافظات العراق لنتائج السادس

تظهر نتائج السادس الابتدائي في محافظة بعد الأخرى، حتى يتم إتمام جميع المحافظات لظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وبعدها يتم فتح باب تقديم الإعتراضات أمام جميع الطلبة والطالبات المتضررين من نتائجهم للعمل على مراجعتها ورصد الدرجات مرة أخرى، وفي النهاية سيحصل كل طالب على ما يستحقه من الدرجات التي جاءت وفقًا لأداءهم في الإمتحانات.

نتائج السادس الابتدائي

وتم منذ قليل إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة كركوك، لكن ورقي بداخل المدارس، فضلاً عن أن جميع الطلبة والطالبات أصبح بإمكانهم معرفة النتائج الخاصة بهم، والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع إمكانية تقديم طلب اعتراض على المواد الراغبين في تحسينها فيما بعد.