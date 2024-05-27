أحلى مغامرات بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية واضحكوا على أجمل المسلسلات الكرتونية

قناة توم وجيري من القنوات المفضلة عند عدد كبير من الأطفال بسبب أن القناة تقدم أحلى الأغاني مع برامج ومسلسلات كرتونية مضحكة جداً كما تحرص القناة الفضائية على تقديم محتوى يسعد الأطفال الصغير ولها عدد من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري من أجل متابعة جميع الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي أحبها الأطفال لذلك إليكم التفاصيل بالمقال.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عرب سات لطفلك

يمكن حالياً استقبال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من أجل متابعة ومشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية الجديدة حيث تعرض العديد من المسلسلات الكرتونية في كل يوم على ذلك التردد الحالي كما يلي بكل التفاصيل حيث يرغب العديد التعرف عليها من أجل تنزيل تردد القناة الفضائية المجانية التي تعرف بأسم توم وجيري الجديدة للأطفال كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

كذلك تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك جودة القناة:SD.

حدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

في البداية تعتبر قناة توم وجيري من أفضل القنوات الفضائية المخصصة لطفلك وتوفر الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يبحث عنها العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال لذلك سوف نذكر لكم كل التفاصيل عن تردد قناة توم وجيري كما يلي بكل التفاصيل المتاحة حالياً: