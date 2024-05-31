“ثبتها الان بكل سهولة”.. تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أقوى البرامج الأطفال بجودة عالية

تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2024، بعد توقف التردد القديم، أصبح التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وأيضا عرب سات من أكثر الترددات بحثا، يوفر التردد الجديد جودة صورة أفضل وانتشارا أوسع ومحتوى تعليمي وكوميدي للأطفال، جاء هذا التحديث لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بالجودة والصورة ومدى الانتشار بعدما توقف التردد القديم فجأة، القناة تقدم محتواها مجانا وبدون أي اشتراك شهري، وتشمل العديد من أفلام الكرتون الشهيرة والممتعة، إضافة إلى ترجمات لأفلام ديزني وأفلام الأطفال المدبلجة من خلال هذا المقال، سنوضح لكم تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات الأطفال توم وجيري نايل سات

تردد قنوات الأطفال توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك ضبط قناة توم وجيري على قمر عرب سات باستخدام التردد التالي:

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

لتنزيل قناة توم وجيري على شاشة التلفاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية: