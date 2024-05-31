“ثبتها الان بكل سهولة”.. تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أقوى البرامج الأطفال بجودة عالية

تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2024، بعد توقف التردد القديم، أصبح التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وأيضا عرب سات من أكثر الترددات بحثا، يوفر التردد الجديد جودة صورة أفضل وانتشارا أوسع ومحتوى تعليمي وكوميدي للأطفال، جاء هذا التحديث لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بالجودة والصورة ومدى الانتشار بعدما توقف التردد القديم فجأة، القناة تقدم محتواها مجانا وبدون أي اشتراك شهري، وتشمل العديد من أفلام الكرتون الشهيرة والممتعة، إضافة إلى ترجمات لأفلام ديزني وأفلام الأطفال المدبلجة من خلال هذا المقال، سنوضح لكم تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قنوات الأطفال توم وجيري نايل سات
تردد قنوات الأطفال توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:
- تردد القناة: 11345.
- معامل الترميز: 25700.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: HD.
تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات
يمكنك ضبط قناة توم وجيري على قمر عرب سات باستخدام التردد التالي:
- تردد القناة: 11315.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: HD.
خطوات استقبال قناة توم وجيري
لتنزيل قناة توم وجيري على شاشة التلفاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “الإعدادات” في جهاز التحكم الخاص بالتلفاز.
- اختار خيار “التثبيت اليدوي” أو “إضافة قناة” وقد تختلف هذه الخطوة بعض الشيء اعتمادا على نوع التلفزيون الذي تمتلكه.
- ثم حدد القمر الصناعي الذي يذيع قناة توم وجيري، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- أدخل معلومات القناة مثل التردد، نوع الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
- بعد إدخال البيانات انقر على زر “البحث” ثم احفظ الإعدادات، وسيتم تنزيل القناة بكل سهولة ويسر.