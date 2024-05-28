ما هو سبب تأخير صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 1445؟ الموارد البشرية توضح 

أكثر ما يتم البحث عنه خلال الفترة الحالية هو سبب تأخير صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو القادم 1445، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بصرف هذا الدعم كل شهر للمواطنين بهدف مساعدتهم في التغلب على ظروف حياتهم الصعبة، وترغب أيضًا الحكومة السعودية في توفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب السعودي، وفي مقالنا سنتعرف عن أسباب التأخير وطريقة معرفة أهلية الضمان.

سبب تأخير صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور 1445

من الجدير بالذكر أن صرف الضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه في بداية كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف يوم صرف الدعم إجازة رسمية في المملكة يتم تبكير أو تأخير الدعم حسب اليوم، على سبيل المثال إذا صادف يوم 1 في أي شهر ميلادي يوم الجمعة يتم تقديم الدعم إلى يوم الخميس، بينما إذا صادف يوم سبت يتم تأخير صرف الدعم إلى يوم الأحد.

لذلك يوم 1 من شهر يونيو القادم يصادف يوم سبت، لذا يتأخر صرف الدعم إلى يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو المقبل 2024، وبعد نزول الدعم بإمكانك سحب صرف الدعم من أي ماكينة صراف آلي، كما أن دعم الضمان الاجتماعي سوف يصبح في حسابات المواطنين يوم الأحد 2 يونيو الساعة 12 مساءً.

طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان عبر منصة الدعم والحماية، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: