ثبتها الان وابسط اولادك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلي جودة

يتردد الآن الكثير من المواطنين في البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على جميع الأقمار الصناعية ليتمكن الأطفال من متابعتها في الوقت الحالي، تعتبر قناة طيور الجنة إحدى أولى القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، وهي تبث حاليا محتوياتها مما ساهم في بناء قاعدة جماهيرية واسعة لها في المنطقة العربية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

قناة طيور الجنة، التي بدأت رحلتها في عالم البث الفضائي للأطفال في عام 2008، قد أصبحت بمثابة معلم بارز في هذا المجال، حيث تتميز هذه القناة بتقديم محتوى ملهم ومسلٍ يلائم الأطفال، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لترفيههم في أوقات فراغهم، ولقد استطاعت طيور الجنة أن تنمو وتتوسع بشكل ملحوظ، وذلك بفضل جودة المحتوى الذي تقدمه، والذي يشمل أناشيد وبرامج تعليمية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار، وهذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لجهود مستمرة في إنتاج محتوى يحظى بإعجاب الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء، مما أدى إلى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة تتابع القناة بشغف واهتمام.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

أما عن استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات فيكون من خلال التردد الآتي:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة على التليفزيون

يمكنك اتباع بعض الخطوات السهلة لضبط قناة طيور الجنة على جهاز التليفزيون الخاص بك، وسنوضح فيما يلي أبرز تلك الخطوات بالتفصيل: