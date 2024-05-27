شوف اسمك منهم ولا لا.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخير 2024

تستعد الآن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وكما نعلم أن الإعلان عن هذه الوجبة قد تأخر كثيرًا، ولكن صرحت الوزارة أنها ترغب في حصر الأسماء بدقة كبيرة قبل تحميلها على الموقع، بالإضافة إلى ذلك نجد عدد كبير من الأسر العراقية ينتظرون الإعلان عن الوجبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كما نعلم أن برنامج الرعاية الاجتماعية يساعد المواطنين العراقيين الذين يعانون من الفقر في شراء متطلبات حياتهم الأساسية، وخطوات الاستعلام تكون كما هي موضحة على النحو التالي:

ادخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الذهاب إلى قسم الخدمات الموجود في الصفحة الرئيسية.

حدد خيار “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة”.

إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح من رقم هوية وطنية، واسم المتقدم، مع التأكد من صحة البيانات التي قام المستفيد بإدراجها.

في الخطوة الأخيرة الضغط على خانة “تحميل كشوفات المستفيدين بصيغة الـ pdf”.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط التي لا بد من توفرها فأي شخص يريد الحصول على الدعم المادي الذي تقدمه، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: