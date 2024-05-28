أقوى أفلام الكرتون، تردد قناة توم وجيري عبر أقمار العرب سات والنايل سات 2024 والعب مع القط والفار، تعد قناة توم وجيري من بين أفض قنوات الكرتون على الإطلاق، والتي تقوم ببث مجموعة مميزة من أفلام الكرتون الجديدة وأيضا المسلسلات التي يحبها الأطفال ولا ننسى طبعا مسلسل القط والفار الشهير توم وجيري، والذي يحظى بجماهيرية كبيرة، ستتعرفون على تردد القناة وأفضل برامجها من خلال موقعنا البديل.

تردد قناة توم وجيري عبر أقمار العرب سات والنايل سات 2024

نضعكم الآن في الصورة أمام أقوى أفلام الكرتون، تردد قناة توم وجيري عبر أقمار العرب سات والنايل سات 2024 والعب مع القط والفار، فلكي تتمكن من متابعة ذلك المحتوى المميز لقناة توم وجيري يجب عليك كتابة الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري القط والفار عبر قمر النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11354.

القمر هو: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

تعد قناة توم وجيري من أفضل قنوات ألأطفال والتي تقدم محتوى مميز والتي يمكنك مشاهدتها عبر قمر العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر هو: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة المشاهدة: HD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على قمر العرب سات والنايل سات

لا تذهب بعيدا فللحديث بقية، تعرفنا فب السطور السابقة على تردد قناة توم وجيري على قمر العرب سات والنايل سات، بقي لنا أن تتمكن من ضبط ذلك التردد على جهاز الإستقبال الخاص بك وستتمكن من ذلك عند إتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على قائمة الإعدادات من الريموت. ثم قم بالدخول على التركيب من القائمة. بعدها ستجد قائمة الترددات. ومن القائمة قم بإضافة تردد جديد. ثم كتابة التردد كما هو موضح سابقا تبعا لكل قمر عرب سات أو نايل سات. بعد ذلك ستجد بحث التردد والذي سيقوم بإضافة القناة على جهازك بعض الضغط عليه.

ضبط ترددات قناة توم وجيري على جميع الأقمار

فبعد أن تعرفنا معا على أقوى أفلام الكرتون، تردد قناة توم وجيري عبر أقمار العرب سات والنايل سات 2024 والعب مع القط والفار، بقي لنا المحطة الأخيرة للحصول على القناة وهي ضبط الترددات على الجهاز من خلال الخطوات التالية: