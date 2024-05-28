“تحميل كشوف pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات منصة مظلتي

لم يفصلنا إلا أيا م قليلة وتظهر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث سيتم عرض الأسماء الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم الأسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم دون عناء، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه يعد من أضخم المبادرات التنموية التي تقدمها الدولة، حيث يهدف دائماً إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمحتاجين، وقد حددت شروطاً محددة تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تحرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية حيث أعلنت الهيئة المسؤولة عن برنامج الرعاية الاجتماعية بعض الضوابط والشروط التي يتم قبول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بناءً عليها، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية حاملاً للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في العراق.

ينبغي ألا يكون لدى المتقدم أي دخل ثابت شهري، ويجب أن يكون من الفئات ذات الدخل المحدود.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أكثر من أربعة أشخاص.

وتأتي هذه الشروط في إطار سعي الدولة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل ولمن يستحقه بالفعل.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت الوزارة بإتاحة رابط يتيح الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث أطلقت الوزارة منصة “مظلتي” لتسهيل عملية الاستعلام عن حالة الطلب، مما يعكس حرص المسؤولين على تقديم سبل الراحة للمواطنين، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي مباشرة.

في الصفحة الرئيسية، اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

من القائمة التي تظهر أمامك، حدد رقم الوجبة الخاصة بك.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها من القائمة المتاحة.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بدقة.

اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

انتظر لبضع دقائق حتى يتم عرض النتيجة الخاصة بك، سواء بالقبول أو الرفض.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن حالة طلباتهم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

بسهولة يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الكترونيا بعد ان يتم الاعلان عنها، وقد تسبب تأخر الاعلان عن اسماء الوجبة السابعة في اثارة غضب المواطنين خاصة محدودي الدخل الذي يمنون انفسهم بالصرف والحصول على الراتب قبل عيد الاضحى.

مازال المواطنين الفقراء ينتظرون الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على احر من الجمر، داعين الله أن يحصلوا على راتب الرعاية الاجتماعية الذي تخصصه الحكومة للفئات الاولى بالرعاية دون غيرهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء المعيشة.