حصريا جميع المحافظات هتلاقيها هنا.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

أقبل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم في الدولة العراقية بالبحث عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 وخاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن ظهور هذه النتيجة لبعض المحافظات مثل محافظة الرصافة الأولى ونينوي، وقامت هذه الوزارة بتوفير عدة طرق للحصول على هذه النتيجة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الطرق وكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات التي ظهرت.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

ولكل طالب في محافظة نينوى أو أي محافظة أخرى قامت مديريتها بالإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024، يمكنهم الحصول على نتيجتهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا ثم السير على الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية .

قم بتحديد زر الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي.

ادخل الأسم الرباعي للطالب في الخانة المحددة له.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

انتظر لعدة ثواني حتى تظهر نتيجة الطالب أمامك على الشاشة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي منصة نتائجنا

ويمكن للطلاب في محافظة نينوى الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عن طريق منصة نتائجنا، وذلك بواسطة اتباع الخطوات الآتية: