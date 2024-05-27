فلكياً.. متى عيد الاضحى في مصر والسعودية 2024 والدول العربية الأردن والإمارات والكويت وقطر والبحرين

متى عيد الاضحى في مصر والسعودية 2024، يأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم الذي يلي يوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة قبل أن ينطلقوا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب، لا يمكن تحديد موعد عيد الأضحى بشكل نهائي حتى الآن، لأنه يتوقف على رؤية هلال شهر ذي الحجة من المتوقع أن تدعو السلطات السعودية لتحري رؤية الهلال مساء الخميس 6 يونيو حزيران المقبل، وذلك وفقًا لتقويم أم القرى.

متى عيد الاضحى في مصر والسعودية 2024

لم تعلن الحكومة المصرية بعد عن موعد إجازة عيد الأضحى ولكن من العادة أن تبدأ العطلة الرسمية في يوم عرفة وتستمر لمدة أربعة أيام عمل ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تبدأ هذه الإجازة يوم السبت الموافق 15 يونيو/حزيران 2024، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 19 من نفس الشهر وفي العام 2023 استمرت إجازة عيد الأضحى في مصر لمدة سبعة أيام بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران وحتى يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.

عطلة عيد الأضحى في السعودية

من المتوقع أن تبدأ الإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق للسادس عشر من يونيو/حزيران 2024، ولكن لم يتم تحديد مدتها بعد، سواء كانت ستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر ذاته أو ستُمدد حتى نهاية يوم السبت الثاني والعشرين من يونيو/حزيران هذا يأتي في انتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

وفي العام السابق، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام حيث بدأت الإجازة من يوم الوقوف بعرفة في 27 يونيو/حزيران، تمثل هذه الفترة أهمية كبيرة للمواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، حيث يستفيدون من الفترة الطويلة لقضاء الوقت مع العائلة والأحباء والمشاركة في الاحتفالات والفعاليات المختلفة التي تُنظم خلال هذه الأيام المباركة.