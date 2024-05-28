بيان رسمي من الحكومة… عطلة عيد الاضحى بالعراق 2024 العاملين بجميع القطاعات

متى تكون عطلة عيد الاضحى بالعراق 2024 يشهد العراق وأهله فرحة عارمة مع حلول عيد الأضحى المبارك، الثاني من أعياد المسلمين، الذي يأتي برموزه التضحية والسرور وتوحيد الأواصر الأسرية، مع اقتراب هذه المناسبة الدينية العظيمة يتزايد شغف العراقيين لمعرفة تاريخ عطلة عيد الاضحى بالعراق 2024 ليقوموا بالترتيبات اللازمة للاحتفال بشكل لائق، في هذا المقال سنلقي الضوء على توقيت العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 في العراق، كما نستعرض بعض العادات والتقاليد التي يتميز بها العراقيون في هذا العيد.

عطلة عيد الاضحى بالعراق 2024

وفقا للتقديرات الفلكية من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى المبارك في العراق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ويكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفات ومع ذلك، تتفاوت هذه التوقعات قليلا بناءا على رؤية هلال شهر ذي الحجة في العراق ويعلن الحكومة العراقية رسميا عن موعد عطلة عيد الأضحى بعد تأكيد رؤية الهلال.

أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي عن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 16 يونيو، وتستمر حتى يوم السبت 22 يونيو وستشمل الإجازة الفعلية يومي الجمعة والسبت 14 و15 يونيو لأنهما يعتبران عطلتين أسبوعين.

العادات والتقاليد في عيد الأضحى في العراق

في عيد الأضحى، يحرص الأهالي في العراق على الالتزام بالتقاليد والعادات التي تمتد عبر الأجيال ينطلق اليوم بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، ثم يتبع ذلك عملية ذبح الأضاحي وتقطيعها، حيث يتم توزيع اللحوم على الأهل والجيران والمحتاجين ويتميز العيد أيضا بلقاءات الأسر وتبادل التهاني والزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

تقام الولائم في العديد من المنازل، حيث يعد الطعام بعناية ويتضمن أطباقا تقليدية متنوعة تعبر عن الثقافة العراقية مثل الدولمة والكبب والمقبلات الشرقية اللذيذة، كما يشتهر العيد في العراق بتناول الحلويات التقليدية مثل البقلاوة والمعمول والكنافة التي تضفي جوا من البهجة والاحتفال على المناسبة.