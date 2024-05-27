نزلت حالًا في البصرة ونينوى.. رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق

مازال البحث مستمر عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع المحافظات بالعراق، وذلك نظرًا لظهور النتيجة في بعض المحافظات، حيث أن بعد الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق سيتم فتح باب الاعتراضات مباشرة، وذلك حسب ما صرحت به الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وأضافت الوزارة أن قبل الإعلان عن النتيجة تقوم بالتدقيق جيدًا في درجات الطلاب، وذلك لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2024

بإمكانك الاستعلام بكل سهولة عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 من خلال السير على بعض الخطوات التي تكون كالتالي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لنتائجنا.

انقر على أيقونة “نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي.

إدراج الرقم الامتحاني واسم الطالب.

إدخال المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على أيقونة “تنزيل”.

حيث في حالة ظهور النتيجة في المحافظة التابع لها ستجد نتيجتك أمامك يمكنك تحميلها على هاتفك.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق

قبل الدخول في موعد بداية الدراسة فإن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت أن يحق لأي طالب تقديم اعتراض على الدرجات التي قد يظن أنها أقل مما أدى في الامتحانات، ولكن وضحت الوزارة أن عملية التصحيح وحصر الدرجات تتم على مستوى عالي من الدقة والعدالة، لأن هدفها الأول والأخير حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

على الناحية الأخرى بعض الطلاب بعد البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بدأوا يبحثون عن مواعيد بداية الدراسة، التي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالفعل تحديده، حيث يبدأ العام الجديد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل 2024، ولن يحدث أي تغيير في هذا الموعد إلا إذا قامت الوزارة بنشر ذلك بشكل رسمي عبر منصاتها الرسمية.