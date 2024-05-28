موعد عطلة عيد الاضحى بالأردن 2024… وكم عدد أيام الإجازة

تشكل معرفة موعد عطلة عيد الاضحى بالأردن 2024 اهتمام كبير للمواطنين والمقيمين في البلاد يعمل الجميع على معرفة التوقيت الدقيق لهذا العيد المبارك، حيث تقوم الحكومة الأردنية بالإعلان عن الأيام التي تُعتبر عيد الأضحى فيها عطلة رسمية في جميع القطاعات العامة والخاصة، سنقدم في السطور التالية توضيح حول موعد عطلة عيد الاضحى بالأردن 2024.

موعد عطلة عيد الاضحى بالأردن 2024

من المتوقع أن تقوم الأردن بتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ والتي ستكون مساء اليوم الخميس الموافق للسادس من يونيو عام 2024م بالمقابل، وقد قام معهد البحوث الفلكية أن يوم الاثنين الموافق السابع من يونيو سيكون بداية شهر ذي الحجة.

تحديد بداية شهر ذي الحجة يعد أمر حيوي في التقويم الإسلامي، حيث يحدد بداية فترة الحج وأيام التشريق، وبالتالي يتم الترتيب لأداء المناسك والطقوس الدينية في هذه الأيام المقدسة.

عيد الأضحى المبارك 2024 في الأردن

مع فجر صباح عيد الأضحى المبارك في دولة الأردن، تتزين المملكة بمظاهر الاحتفال والبهجة استعدادا لاستقبال هذه المناسبة الدينية المهمة تعمل روائح البخور والعطور على تعزيز الأجواء الاحتفالية في كل مكان، حيث يتوافد المصلون إلى الساحات والمساجد لأداء الصلاة ونحن نشارككم في هذه الفرحة بباقة من أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024: