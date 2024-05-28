نتائج البصرة.. لينك تنزيل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراقية، نظرًا لقرب انتهاء ظهورها في العديد من المحافظات، وبعدها سيتم فتح باب الإعتراضات مباشرة، وفقًا لما صرحت عنه وزارة التربية العراقية مؤخرًا، مع العلم أن جميع الطلبات التي سيتم تقديمها تقوم الوزارة بمراجعة مرة ثانية بكل دقة ووضوح، ليتم رصد الدرجات مرة أخرى، لضمان حصول الطالب على ما يستحقه من الدرجات.

خطوات استخراج كشوفات نتائج السادس في العراق

وعن خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظات التي صدرت بها النتيجة داخل دولة العراق، فيُرجى اتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.

ليتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

اختيار المحافظة فيما بعد.

بعدها يتم الضغط على أيقونة “تنزيل”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية، وعندها ستتمكن من التعرف على الدرجات الخاصة بكل مادة.

الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في العراق

وقامت عدد من مديريات التربية العراقية، بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بحيث أصبحت متاحة أمما جميع الطلاب والطالبات في دولة العراق، ليتم العمل بعد ذلك على رفع باقي النتائج الخاصة بالصف السادس، حتى يتعرف عليها الطلاب في هذه المرحلة، مع العلم أن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، مما يُشير ذلك إلى سهولة الإمتحانات والأسئلة في هذه المرحلة.

موعد رفع نتائج السادس في البصرة

من المتوقع أن يتم عرض نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة البصرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد قرب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي أجريت مؤخرًا من قبل مديرية التربية في المحافظة، على أن يتمكن كل طالب وطالبة من استخراج الكشوفات في القريب العاجل.