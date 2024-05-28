“الان بالدرجات” لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم 1و2 اعدادي عبر موقع نتيجة نت

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن نتائجهم، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أنه سيتم الإعلان عن النتائج في غضون أيام قليلة، بعد أن تنتهي اللجان من عمليات التصحيح التي تسير بدقة عالية من أجل المحافظة على حق الطلاب، ونوضح في السطور التالية المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 بالاسم

لجميع الطلاب الذين يرغبون في معرفة لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم فقط 2024، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير منصة بوابة التعليم الأساسي لتقديم هذه الخدمة للطلاب، وكل ما عليك هو إتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص ب بوابة التعليم الأساسي.

أو موقع نتيجة نت.

اضغط على الاستعلام عن النتائج.

حدد الصف الذي يدرس به الطالب.

سجل رقم جلوسك واسمك.

اضغط على زر الإ6علام عن النتيجة.

انتظر لحظات حتى تظهر الدرجات في كل المواد.

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الاول الاعدادي

بعد أن وضحنا كيفية الاستعلام عن نتيجة الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024، يجب أن نوضح توزيع الدرجات الخاصة بالصف الأول من التعليم الإعدادي في كل المواد، وقد حددته الوزارة ليكون كما يلي:

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة، تم تقسيمها إلى 6 درجات على الامتحانات الشهرية، و 6 درجات على السلوك والمواظبة، 48 درجة على الاختبار النهائي.

مادة الرياضيات: 60 درجة، تم تقسيمها إلى 6 درجات للامتحانات الشهرية، 6 درجات على المواظبة والسلوك، 48 درجة للامتحان النهائي.

مادة اللغة العربية: 80 درجة، تم تقسيمها إلى 8 درجات للسلوك والحضور، 8 درجات الامتحانات الشهرية، و 64 درجة للامتحان النهائي.

مادة العلوم: 40 درجة، تم تقسيمها إلى 4 درجات على الامتحانات الشهرية، 4 درجات للسلوك والحضور، 32 درجة للامتحان النهائي.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، تم تقسيمها إلى 4 درجات على السلوك والحضور، 4 درجات الامتحانات الشهرية، و 32 درجة للاختبار النهائي.

هذا هو توزيع الدرجات الخاص بكل ماده من المواد الصف الاول او الثاني الاعدادي، حيث أن هناك درجات على الامتحانات الشهريه وكذلك الاختبارات النهائية، هذا إلى جانب درجات للسلوك والحضور يتم توزيعها في كل المواد الدراسية ليكون المجموع الكلي مكون من كل تلك الاجزاء في النهايه.

تتم عمليه الاستعلام عن درجات الطلاب بشكل الكتروني وذلك بعد ظهورها في المحافظه التابعه لها الطالب، حيث أن النتائج يتم نشرها بشكل تدريجي عبر هذا الموقع الرسمي الذي يعمل على توفير الوقت والجهد على الكثير من الطلاب، وذلك بدلا من الحاجه الى الذهاب إلى المدرسه ومن ضمن تلك المواقع بوابه التعليم الاساسي.