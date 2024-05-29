موقع وزارة العمل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة كشوفات منصة مظلتي الحديثة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة سيتم الإعلان عن الكشوف الخاصة بها عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، حيث تقدم هذا البرنامج من أجل مساعدة الفئات محدودة الدخل والأسر المحتاجة، بسبب حرصها على توفير جميع احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم، ولهذا يعد هذا البرنامج من أهم وأضخم البرامج الاجتماعية والتنموية التي يتم توفيرها على المواطنين من أجل تحسين مستوى معيشتهم، كما حددت الوزارة الشروط اللازم توافرها في الأشخاص المستفيدين من دعم البرنامج، وفي السطور التالية نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تسهيل عملية البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، وذلك من خلال توفير منصة رسمية تقوم بعرض كشوف المستحقين وبالتالي تقدم جميع طرق الراحة للمواطنين للاستعلام عن إمكانية استحقاق دعم البرنامج وحتى تتمكن من الاستعلام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الالكترونية.

ثم حدد كلمة برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعدها قم بكتابة رقم الوجبة.

اختر المحافظه التابع لها صاحب الطلب.

وفي النهاية انقر على زر البحث.

انتظر ثواني قليلة حتى تظهر الكشوف.

قم بتنزيل الملف الخاص بالمحافظة التي تنتمي إليها.

مستندات التقديم على الرعاية الاجتماعية

وبصدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، سوف نعرض لكم كافة المستندات التي يجب إحضارها عند التقديم للحصول على دعم البرنامج، ومن أهمها ما يلي: