مُباشر “موقع ناجح” رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي وكل المحافظات “البصرة -بغداد -كركوك- ذي قار” عبر نتائجنا

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد من المتوقع أن يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة خلال أي لحظة، وذلك بسبب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات في جميع المحافظات العراقية، وقد تم الإعلان عن ظهورها في معظم المحافظات خلال الأيام الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه خضع لهذه الاختبارات حوالي مليون و مائة وخمسون طالب على مستوى البلاد، وآخر المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتيجة الخاصة بها هي محافظة بابل وقبلها كانت اربيل، وفي السطور التالية نعرفكم على خطوات الاستعلام عن النتيجة بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهورها.
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يتابع وزير التربية والتعليم السيد الدكتور/ابراهيم نامس الجبوري مراحل التصحيح وتجميع درجات الطلاب، حتى يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة والمحافظات الأخرى في أقرب وقت ممكن، لكي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، وقد انتهت الامتحانات منذ سبعة أيام تقريبًا حيث انتهت في يوم 19 مايو الحالي، وعملت الوزارة على توفير جو امتحانات مناسب للطلاب كما حرصت على أن تكون الاسئلة سهلة تقيس مستوى جميع الطلاب وأن تكون من المقرر الدراسي والمنهج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتيجة في أي وقت.
المحافظة
الحالة
التنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الاعلان
|الرصافة 2
|تم الاعلان
|الرصافة 3
|تم الاعلان
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الاعلان
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي
لجميع الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك، من خلال منصة نتائجنا الرسمية واتباع هذه الخطوات:
- قم بالذهاب الى منصة نتائجنا الرسمية.
- أو الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- ومن اسفل الصفحة اختر الاستعلام عن النتائج.
- قم باختيار محافظة الطالب.
- سجل البيانات المطلوبة.
- ثم اضغط على زر التنزيل.
- ستفتح صفحة جديدة حتى يتم تحميل الملف من خلالها.
- بعدها يمكنك فتح الملف والبحث عن الاسم بداخله.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بتوفير رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار من خلال القناة الرسمية التابعة لها على منصة التليجرام.
من المفترض أن تظهر نتائج جميع المحافظات خلال هذه الايام حيث لم يتبقى سوى كركوك ذي قار نينوي البصره، حيث أن النتيجة تظهر عبر الموقع الرسمي الخاص بوزاره التربيه والتعليم كذلك يتم ظهور النتيجه عبر موقع نتائجنا الذي يعمل على نشر النتائج في جميع المواد الدراسيه.
يتم تحديث موقع نتائجنا بشكل دائم لكي يتم تنزيل النتائج عن طريقه حيث تظهر كل محافظه على حدة بعد انتهاء عمليه تصحيح اوراق الامتحانات ومراجعه جميع الدرجات الطلاب ورفعها على هذا الموقع الرسمي الذي يخص نشر نتائج التلاميذ في المرحله الابتدائيه وكذلك الاعداديه والمتوسطه.