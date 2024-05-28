Pdf الان .. رابط ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي وعموم محافظات العراق results.mlazemna.com

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي يترقب آلاف الطلاب في هذه المحافظة موعد الإعلان عن ظهورها، حيث يعيش الطلاب في حالة من القلق واللهفة للتعرف على نتائجهم، وخاصة ان نسب النجاح لهذا العام مبشرة في الكثير من المحافظات التي أعلنت نتائجها، وقد أعلنت معظم المديريات التعليمية بالعراق عن نتائجها والمحافظات الباقية وصلت إلى نهاية اعتماد النتيجة وتقوم برفعها إلكترونيًا، وفي السطور التالية نوضح الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة و الخطوات اللازم اتباعها.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي

تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي بشكل إلكتروني من خلال منصة نتائجنا، لكي تسهل على الطلاب الوصول إلى النتائج الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهذه المحافظة في أي لحظة بسبب حالات الترقب الكثيرة نتيجة لشعور الطلاب وأولياء الأمور بتأخر الإعلان عن ظهور النتيجة ويناشدون الوزارة بسرعة توفيرها للتخفيف من حالة القلق التي يعيشونها، وخاصة ان النتيجة ظهرت في معظم محافظات العراق، وقد وصلت المديرية التعليمية إلى النهاية عملية التصحيح واعتماد النتيجة، ولهذا لا يفصلنا الكثير من الوقت على موعد الاعلان الرسمي عن ظهورها.

موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

بمجرد أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي، سيتمكن كل طالب من الوصول إلى نتيجته والتعرف على الدرجات بالتفصيل عن طريق تحميل ملفات النتيجة بصيغة pdf والاطلاع عليها، وحتى تتمكن من القيام بعملية الاستعلام وتحميل الملفات يجب عليك اتباع هذه الخطوات:

في البداية يكون بالذهاب إلى منصة نتائجنا.

أو رابط موقع وزارة التربية العراقية.

ثم اختار كلمة الاستعلام عن النتيجة.

حدد الصف الدراسي.

ثم اختار المديرية التعليمية التابع لها الطالب.

سجل اسم الطالب الرباعي ورقم المقعد.

راجع جميع البيانات.

اضغط على زر عرض النتيجة.

قم بتحميل الملف بصيغة pdf.

تظهر لك النتيجة أمامك عزيزي الطالب اعتمادها رسميه من قبل وزاره التربيه، حيث أنها تقوم الان باعتماد النتائج بشكل تدريجي والاعلان عنها رسميا عبر موقع ملازمنا، حيث تتم عمليه الاستعلام بكل سهوله من خلال الرابط الرسمي عن طريق اضافه الرقم الامتحاني أو تحميل ملف pdf يحتوي على جميع النتائج.

يتطلع جميع الطلاب إلى الحصول على النتائج بشكل الكتروني من خلال كتابه الاسم الرباعي أو عن طريق الرقم الامتحاني، أو من خلال تحميل الملف الذي يتم تنزيله والخاص بالمحافظه التابع لها الطالب، حيث يتم استخراج النتيجه عن طريق ملف pdf يشمل جميع نتائج التلاميذ في كل محافظة تم اعتماد النتائج بها.