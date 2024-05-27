قرارات رسمية من وزارة المالية… زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب 2024 لكافة العاملين

زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب 2024، في الآونة الأخيرة شهدت محركات البحث مثل جوجل ارتفاعا كبيرا في عمليات البحث من قبل الموظفين والعاملين في المغرب حول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، تأتي هذه الاستفسارات نتيجة للارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة الذي تشهده البلاد مؤخرا،

بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة هذه الأوضاع الاقتصادية المتقلبة دفعت بالموظفين والعاملين إلى المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور أملاً في تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها تجاوبت الحكومة المغربية مع هذه المطالبات وبدأت في النظر بجدية في إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور كجزء من جهودها للتصدي للأزمة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.

زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب 2024

في الفترة الأخيرة شهدت المغرب موجة غلاء أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين مما دفع بالكثير من العاملين في القطاع العام إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، هذه المطالبات جاءت نتيجة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها الموظفون، حيث يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ويجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية تجاوبت الحكومة المغربية مع هذه المطالب واتخذت وزارة المالية قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 10% أي ما يعادل 1000 درهم، ما يوازي تقريبا 100 دولار أمريكي.

قيمة الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 للقطاع الخاص

وفي خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص أعلنت الحكومة المغربية نيتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، كما أشارت إلى خططها لزيادة المعاشات التقاعدية بشكل يتماشى مع غلاء المعيشة والتضخم المستمر، يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لأسعار الاستهلاك في المغرب إلى 2.4%، وتشير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة 2.2% في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق.