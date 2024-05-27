مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة بجودة HD على قناة الفجر الجزائرية

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التركية عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، الذي استطاع أن يحصد أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن الحلقات الجديدة من المسلسل ومواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة

على الرغم من كثرة المسلسلات التركية إلا أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 أصبح من أكثر الأعمال التركية التاريخية الذي استطاع أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ويعرض المسلسل الكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل وقت قيام الدولة العثمانية والصراع التي عاصره المؤسس عثمان أمام المغول والتتار لكي يحمي الدولة العثمانية من بطشهم ، وفي الحلقة الماضية من المسلسل وقعت الكثير من الأحداث كان أبرزها كشف عثمان للخيانة التي تعرض لها عثمان من عدوه الذي كاد أن يقتله ويسعى عثمان أن يتخلص منه وستعد للحرب التي سوف يخوضها مع عدوه الجديد.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويعاد عرض المسلسل في اليوم التالي في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، ويعرض المسلسل على موقع قصة عشق بدون فواصل إعلانية وبجودة HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية