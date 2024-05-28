ياتري الكيلو بكام انهارده ؟ .. مفاجئة غير متوقعة في اسعار البصل في سوق العبور اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024

انخفضت اسعار البصل في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 بشكل كبير عن السابق، فبعدما تجاوز سعر كيلو البصل الأحمر 15 جنيها، يتراوح اليوم سعره ما بين 5- 8 جنيهات، حيث بلغ سعر البصل الأبيض نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما استقر سعر الخضار اليوم في الأسواق المحلية بصورة ملحوظة عن السابق، حيث كان يعاني المواطنون من موجة غلاء الأسعار الجنونية بكل صباح، إلا أنه بعد التوجيهات الرئاسية بضرورة السيطرة على جشع التجار جعل الأسعار أكثر استقراراً عما كانت عليه.

اسعار البصل في سوق العبور

واصلت اسعار البصل في سوق العبور اليوم ثباتها، حيث لا يتجاوز ثمن الكيلو الواحد منه عن 10 جنيهات، كما استقر سعر كيلو الطماطم اليوم عند 6.50 جنيه، وفيما يلي أبرز أسعار الخضار التي سجلتها في الأسواق:

يتراوح سعر كيلو البطاطس تحمير بين 12-14 جنيه.

بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم 15 جنيه.

استقر سعر الكوسة في سوق العبور اليوم نحو 15 جنيه.

وصل سعر ربع الفلفل الرومي الألوان نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر ربع الفلفل الرومي الأخضر 3.50 جنيه.

ثبت سعر كيلو الخيار البلدي اليوم 11 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الملوخية الخضراء في السوق اليوم ما بين 10-12 جنيه.

بلغ سعر القلقاس نحو 25 جنيه.

ثبت سعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 16 جنيه.

سعر الفواكه في الأسواق المحلية اليوم

على غير العادة ارتفع سعر الفواكه في الأسواق المصرية اليوم بشكل غير مبرر، وبصورة لم نعدها من قبل، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر في سوق العبور اليوم 50 جنيه.

يتراوح سعر كيلو التفاح الأحمر الأمريكي ما بين 65-70 جنيه.

بلغ سعر كيلو الجوافة اليوم 22 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 8-10 جنيهات.

بينما بلغ سعر اليوسفي نحو 11 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

– سجل سعر كيلو البنجر اليوم في المتوسط نحو 14 جنيها.

– سجل سعر كيلو الخبيزة اليوم في المتوسط نحو 6.89 جنيه.

– سجل سعر كيلو اللفت اليوم في المتوسط نحو 6 جنيهات.

– سجل سعر كيلو القلقاس اليوم في المتوسط نحو 19 جنيها.

– سجل سعر الجزر الأصفر بعرش اليوم في المتوسط نحو 13.5 جنيه للكيلو.