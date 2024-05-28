“اعرف الحديد وصل لكام انهارده” ارتفاع غير متوقع في سعر طن الحديد اليوم في مصر 2024 في جميع المصانع بالمشال

وفي ظل موجة غلاء الأسعار ارتفع سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 مجدداً بشكل كبير، حيث زاد طن حديد عز بنحو 2.560 جنيه خلال اليومين السابقين، ونظراً لأهمية الحديد في عملية التسليح ولأنه من ضمن أهم العناصر الأساسية في مواد البناء والتشيد يتابع المصرييون التطورات والتحديثات بكل دقة وحرص على مدار اليوم، ومما لاشك فيه أن ارتفاع مواد البناء تنعكس بشكل كبير على أسعار الوحدات السكنية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2024

واصل سعر طن الحديد اليوم الاثنين 27 مايو 2024 في مصر ارتفاعه، ليبلغ ثمن الطن الواحد من حديد عز نحو 41.506 جنيه، ويأتي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بهذا الشكل هو عدم استقرار المنطقة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم على مستوى العالم أجمع، وبالتالي أدى ذلك إلى تذبذب الاقتصاد عالمياً وعدم ثبوت الأسعار فهى متغيرة على مدار اليوم، أما بالنسبة لباقي أنواع الحديد في الأسواق المصرية فإن أسعارها جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم نحو 41.030 جنيه.

وصل ثمن طن حديد السويس الآن في الأسواق عند 39.050 جنيه.

استقر سعر طن حديد المراكبي حيث بلغ نحو 41.000 جنيه.

ثبت سعر طن حديد العشري في مصر اليوم عند 37.800 جنيه.

كذلك بلغ سعر طن حديد الجيوشي قيمة 39.100 جنيه.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم قيمة 39.690 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

يعاني المواطنون من موجة غلاء الأسعار بشكل كبير بكل صباح، وبالأخص العاملين بقطاع التشيد والعمران، فلقد سجلت أسعار الأسمنت قي هذه الأيام بعض الانخفاضات والارتفاعات في آن واحد، وفيما يلي الأسعار:

بلغ سعر طن أسمنت السويس اليوم 2.150 جنيه.

استقر سعر أسمنت الرمادي عند قيمة 2.050 جنيه.

ثبت سعر طن أسمنت النصر عند 1.090 جنيه.

ارتفع سعر طن أسمنت طرة وحلوان ليصبح سعره 1.990 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية للتسليح نحو 2.000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري 1900 جنيه.

أنواع شركات حديد التسليح

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 – شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج.

3 – مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.