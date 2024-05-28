اعرف نتيجتك من هنا .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح بمحافظتي البصرة وكركوك

أطلقت وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح منذ قليل، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء أوائل المتفوقين في اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الابتدائية من أجل تكريمهم على نجاحهم الباهر، ولقد صرح مصدر موثوق بأنه خلال اليومين القادمين سيتم رفع جميع النتائج على موقع الوزارة الرسمي لكل الإدارات التعليمية، وذلك للتسهيل على أولياء أمور الطلاب، لذا أكد المسؤول بضرورة متابعة المنصة الإلكترونية خلال هذه الفترة للإطلاع على كل التجديدات والتحديثات المتعلقة بالنتائج.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح

كشفت تربية ميسان رسمياً موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح الدور الأول بجميع المدارس التابعة للمحافظة، والذي من المفترض أن يكون اللحظات القادمة، ولقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام نحو 77%، وهى تعد أفضل من نسبة نجاح العام الماضي، وبالنسبة لباقي المحافظات (ديالي ونينوي والرصافة وكركوك وكذلك واسط وأربيل) سوف تنتهي من عملية رصد الدرجات النهائية خلال اليوم، حيث ناشد الوزير جميع رؤساء الكنترول بضرورة الانتهاء من عملية المراجعة بشكل أسرع من هذا، لكي يتم فتح باب التظلمات على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وللتماشي مع التطورات التكنولوجية أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، ولقد تتمثل خطوات ذلك في النقاط الآتية:

الانتقال إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة.

تحديد أيقونة نتيجة الطلاب.

اختيار خانة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه.

ادخال اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها.

تدوين رقم جلوس واسم الطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

الانتظار قليلاً لحين عرض النتيجة متضمنة كل الدرجات النهائية لكل مادة دراسية والمجموع الكلي.

الاعتراض على نتائج السادس

يتساءل الكثيرين حول دولة العراق حول آلية الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تعلن رسمياً عن موعد للإعلان عنها ولكن سيتم مراجعة فحص الدرجات فقط وليس الدفاتر الامتحانية، تجدر الإشارة إلى أنه في حال إعلانها عن موعد محدد للاعتراض عليها سنوفيكم بكافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر.