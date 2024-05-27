موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. وتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة اليوم بالمدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم داخل مصر عن موعد امتحانات الثانوية العامة، كما أوضحت أنه سيتم طرح أرقام الجلوس للطلاب في يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق 28 مايو، حيث من الضروري على كل طالب معرفة رقم المقعد الخاص به قبل الانتقال إلى لجنة الاختبارات، ومن خلال الحصول على رقم الجلوس، سيتم الحصول على المزيد من التفاصيل من ضمنها اللجنة التي سيتم أداء الاختبار بها وموعد الاختبار، بالإضافة إلى المواد المسجل بها.

موعد وطرح أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

حرصت وزارة التربية والتعليم على توضيح بعض الأمور، ومن ضمنها موعد امتحانات الثانوية العامة، وموعد طرح أرقام الجلوس، حيث بالنسبة لموعد بدء الاختبارات فإنه سيكون في اليوم العاشر من شهر يونيو، كما أوضحت الوزارة أن موعد تسليم أرقام الجلوس إلى مختلف المديريات التعليمية سيكون في يوم 27 مايو المقبل، الذي يوافق يوم الإثنين، أما موعد تسليمها للطلاب في جميع المدارس سيكون في اليوم التالي، حيث يتوجب على كل طالب التوجه إلى المدرسة التي ينتمي إليها، حتى يتمكن من الحصول على جميع التفاصيل الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة.

بيان وزارة التربية والتعليم الفني

تحرص دائما وزارة التربية والتعليم على الرد على جميع الأسئلة التي تراود الطلاب، وتحديدا في تلك المرحلة الموترة بعض الشيء، حيث طرحت بيان يشمل جميع التفاصيل التي تتعلق بامتحانات الثانوية العامة، وتضمن البيان التفاصيل التالية: