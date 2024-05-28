إعلان 3 مترجم ح 162.. مسلسل قيامة عثمان 162 على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية

يحظى المؤسس عثمان بشهرة وشعبية واسعة ولذلك هناك بحث كبير عن عرض مسلسل قيامة عثمان 162، في الحلقة القادمة يكون هناك تطورات كثيرة في الأحداث، كما حققت الحلقة 161 أعلى نسب من المشاهدة ومازالت تحصد المزيد لأن الحلقة شهدت أحداث مشوقة للغاية، نجاحات تولى الاخرى استطاع المؤسس عثمان أن يحققها في فترة زمنية قصيرة ويكون ضمن الأعمال التي تترك بصمة مهما مضى عليها من السنين والوقت لن تنسى، نتعرف عبر موقعنا البديل على كل جديد من مسلسل قيامة عثمان 162.

مسلسل قيامة عثمان 162

رغم وصول المؤسس عثمان للموسم الخامس ومر على انطلاقه 5 سنوات إلا أن أحداث تشغل الكثير من المتابعين، كما تم طرح عدة أعمال تاريخية الآونة الأخيرة لكن مسلسل قيامة عثمان في المقدمة ويتربع بكل ثقة ويحقق أعلى قدر من الشهرة والانتشار، يعرض المؤسس عثمان حلقة واحدة على مدار الاسبوع تم نقلها الأربعاء على ATV التركية 9 مساءً والخميس على الفجر الجزائرية 11 مساءً وعلى قصة عشق.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم 5 الحلقة 162

مفاجآت كثيرة تحملها الحلقة 162 من المؤسس عثمان والتي ينتظرها الملايين بلهفة وشوق، ومن أهم الأحداث الجديدة التي يتم الكشف عنها في بداية الحلقة أن اوليفيرا تخبر أورهان بخبر حملها وأنهم يأتيهم أبن وحفيد للدولة العثمانية، لكن لن يستطيع اورهان أن يسعد كثيراً بهذا الخبر لأنه الصليبيين يخططون لخطف اوليفيرا ويحاول أورهان حمايتهم ويتعود لمن فعل ذلك ويؤكد بأن مصيره القتل،

كما يجلس عثمان مع حاكم بورصة السيد قسطنطين ويتوعد له وجهًاً لوجه ويؤكد له أن بورصة سوف تكون للدولة العثمانية، ويحاول الصليبيين أن يخوضون حرب ضد عثمان ودولته لكن تنتهي بالفشل لأن خطة عثمان أقوى وهذا ما أكد عليه لشعبه ووعدهم أن بورصة تكون ملكاً لناً وليس لأي شخص آخر، وعندما اجتمع عثمان بجنود أكد لهم أما أن نكون شهداء أو ان بورصة تصبح لنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10865.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796 ·

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : أفقي v ·

معدل الترميز: 27500.

24 ساعة فقط تفصل الجمهور المتابع لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 التي تشهد أقوى الأحداث التاريخية، ومن أهم الأحداث التي لفتت أنظار الكثير خبر موت يعقوب ومفاوضات بين عثمان حاكم بورصة وان الغازي عثمان يسعى لتحقيق النصر.