moe.edu المربع الإلكتروني… نتائج الطلاب الكويت 2024 بالرقم المدني

نتائج الطلاب الكويت 2024، لقد انهي طلبة وطالبات صفوف النقل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024، وهذا ما دفع الطلاب من جميع المحافظات تبحث ليلاً ونهار عن النتائج من أجل الحصول عليها والتأكد من الانتقال لسنة دراسية جديدة دون أي رسوب، لقد مضى عام كامل من الاجتهاد والمذاكر دون أي شكاوى، مما مضت فترة الاختبارات على خير بسلام وهدوء ولم ترصد وزارة التربية والتعليم الكويتية أي حالات من الغش،

وأكدت جميع المديريات التعليمية على مستوى الكويت أن اللجان كانت مستقرة نتيجة لاتباع الطلاب كافة التعليمات وعدم مخالفة القواعد الامنية والإجراءات الاحترازية، ومن الجدير بالذكر أن النتائج ارتفعت نسبتها على العام الدراسي الماضي بشكل واضح، تابعوا السطور التالية لهذا المقال وتجدون رابط نتائج الطلاب الكويت 2024.

نتائج الطلاب الكويت 2024

خلال الساعات القليلة الماضية بدأت محافظات الكويت تعلن بشكل تدريجي عن ظهور نتائج الطلاب لسنوات النقل الفصل الدراسي الثاني، ومازال هناك حالة من الترقب والانتظار التي يعيش فيها الطلاب لأن هناك عدة محافظات تقوم بأعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن، لكن أكدت وزارة التربية والتعليم بأن فور الانتهاء يتم اعتمادها مثل باقي المحافظات ويتم رفعها إلكترونياً لكي يحصل عليها الطلاب في نفس اللحظة دون الانتظار 24 ساعة والحصول عليها ورقياً من المدرسة، مما قدم وزير التربية والتعليم الدكتور عادل علي ابراهيم المانع خالص التهنئة للطلاب على هذا القدر من النجاح والتفوق، كما يتابع باقي النتائج لكي يعتمدها ويكشف عن أوائل الطلاب حسب كل مرحلة للعام الدراسية 2023-2024.

رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2024

نتائج سنوات النقل مختلفة أصبحت متاحة إلكترونياً وفقاُ لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، وخلال الساعات القادمة وقبل نهاية شهر مايو 2024 تتوفر نتائج جميع المراحل وكل ما يجب القيام به الآن اتباع ما يلي: