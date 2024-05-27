“استقرار الأخضر” .. سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين 26 مايو 2024

يُعد تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمرًا شائعًا في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون متأثرًا بعوامل عدة مثل العرض والطلب، والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية والمحلية، وقرارات البنك المركزي، وغيرها من العوامل، كذلك يُمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية متابعة تحركات سعر الدولار والجنيه المصري بشكل دوري من خلال مراقبة تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أحدث تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات الأخرى في مصر اليوم، وإليك ملخصًا للأسعار:

سعر الدولار

بنك الأهلي المصري: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك التجاري الدولي: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك الأهلي المتحد: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي: 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

أسعار بعض العملات الأخرى

اليورو: 50.78 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 59.59 جنيه للشراء و60.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 152.42 جنيه للشراء و153.42 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

الريال القطري: 11.92 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

بيان البنك المركزي

يُعد بيان البنك المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد خبرًا إيجابيًا، حيث يعكس زيادة في الاحتياطي النقدي القدرة على تعزيز استقرار العملة وتقليل التقلبات في سعر صرف العملة وفيما يتعلق بالتراجع في سعر الدولار في البنوك، فإن ذلك يعكس تحسنًا مؤقتًا في الطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يمكن أن يرتبط بعوامل متعددة مثل تحسن السيولة في السوق أو ترقب المستثمرين لتطورات اقتصادية محلية أو عالمية.