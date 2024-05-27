أسعار سيارات نيسان قشقاي 2025 في السوق المصري

تعتبر سيارات نيسان قشقاي 2025 من الطرازات الشهيرة التي حظيت بتحديثات ملحوظة في السوق المصري، ومن بين أبرز التغييرات التي طرأت عليها نظام رصد النقاط العمياء و هذا النظام يعمل على زيادة سلامة السائقين عن طريق رصد النقاط العمياء وتحذيرهم من وجود مركبات أخرى في منطقة النقاط العمياء، مما يساهم في تقليل حوادث الانحراف والتصادمات وشاحن لاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، وتم تجهيز نيسان قشقاي 2025 بشاحن لاسلكي يتيح للسائقين والركاب شحن هواتفهم وأجهزتهم الذكية بكل سهولة وراحة دون الحاجة إلى استخدام كابلات، وهذه التحديثات تعزز من تجربة القيادة وتجعل سيارات نيسان قشقاي 2025 خيارًا ممتازًا للمستهلكين الذين يبحثون عن التقنيات الحديثة والسلامة في السيارات.
سيارات نيسان قشقاي موديل 2025
إليكم أسعار ومواصفات سيارات نيسان قشقاي موديل 2025 في السوق المحلي:
- فئة أكسنتا: يبلغ سعرها نحو مليون و406 آلاف جنيه.
- فئة تكنا: تأتي بسعر يبلغ مليون و477 ألف جنيه.
- فئة تكنا لونين: يصل سعرها إلى مليون و482 ألف جنيه.
مواصفات سيارات نيسان قشقاي 2025
- المحرك: محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل إلى 148 حصان، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT.
- التسارع: تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية.
- استهلاك الوقود: يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.1 لتر لكل 100 كم.
- الأمان والسلامة: مزودة بعدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، ونظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، ونظام الفرامل المؤقتة، ونظام الفرامل الطارئة الذكي وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامي والخلفي، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا.