“ألـــف مــبروووك للناجحييــن“ نتيجة صفوف النقل 1.2 اعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة وذلك بعد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم، ووفقا لما نقلته مديرية التربية والتعليم أنه يمكن لجميع الطلاب الآن في مختلف المدارس الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني من خلال استخدام الرقم القومي الخاص بالطالب وهذا يعد توفيرا للوقت والجهد، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن النتائج الخاصة بجميع صفوف النقل سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية وهذا بداية من يوم الأحد الموافق 26 من مايو ويمكن لجميع الطلاب المقيدين في الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي الاستعلام عنها.

توزيع درجات صفوف النقل

يجب العلم أن الدرجات في الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس ابتدائي يتم التعبير عنها من خلال 4 ألوان وذلك بدلا من الدرجات وجاءت على النحو التالي:

اللون الأزرق وهذا يدل على أن هذا الطالب ممتاز ومجموعة في تلك المادة يتراوح من 85٪ وحتى 100٪.

عندما يحصل التلميذ على اللون الأخضر في مادة ما فهذا يدل على أنه قد حصل على المهارات المطلوبة منه ومجموعة يتراوح من 65٪ وحتى 85٪.

اللون الأصفر وهذا يدل على احتياج الطالب لمزيد من الدعم التعليمي ويكون مجموعة من 50٪ وحتى 65٪.

اللون الأحمر وهو يدل على الضعف التعليمي لدى التلميذ ومجموعة يكون من 1٪ وحتى 50٪.