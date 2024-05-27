“هتخلي بشرة البيبي زي بياض الثلج” .. بتفاحة واحدة يوميا أثناء الحمل ستحصلين على تلك الفوائد

التفاح من الفواكه التي أنعم الله بها علينا طوال العام سواء في الصيف أو الشتاء، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمغذية، كذلك يعد إضافة ممتازة للنظام الغذائي خاصة للمرأة الحامل لما يحتويه من فوائد صحية متعددة، ويمكن أن يساهم في تعزيز صحة الأم والجنين على حد سواء.

فوائد التفاح للحامل

تعزيز المناعة

غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويقي من الأمراض.

تحسين الهضم

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة تواجهها النساء الحوامل.

تقليل خطر فقر الدم

يحتوي على كمية جيدة من الحديد، الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم وزيادة إنتاج الهيموغلوبين، مما يضمن توفير الأكسجين الكافي للجنين.

تقوية العظام

يحتوي على الكالسيوم والبورون، اللذين يساعدان في تعزيز صحة العظام والأسنان للجنين والأم على حد سواء.

الحد من غثيان الصباح

تناول التفاح يمكن أن يساعد في تقليل غثيان الصباح الذي تعاني منه العديد من النساء في الثلث الأول من الحمل.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

التفاح يحتوي على سكريات طبيعية وألياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل.

الوقاية من الربو

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول التفاح بانتظام خلال الحمل يمكن أن يقلل من خطر إصابة الطفل بالربو والحساسية في المستقبل.

كيفية تناول التفاح لتحقيق فائدة عظيمة

تناول التفاح طازجًا

أفضل طريقة للحصول على فوائد التفاح هي تناوله طازجًا بعد غسله جيدًا.

يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

إضافته إلى السلطات

يمكن تقطيع التفاح وإضافته إلى السلطات لإضافة نكهة منعشة وقيمة غذائية إضافية.

عصير التفاح

يمكن تحضير عصير التفاح الطازج في المنزل.

يُفضل تجنب العصائر الجاهزة التي تحتوي على سكريات مضافة.

تحضير التفاح المطهو

يمكن طهي التفاح بالبخار أو خبزه مع القرفة كوجبة خفيفة مغذية ولذيذة.

التفاح مع الشوفان

يمكن إضافة قطع التفاح إلى الشوفان المطهو مع العسل والقرفة، للحصول على فطور صحي ومغذي.