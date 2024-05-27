بالرقم الامتحاني…. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار “الناصريه” الدور الأول

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار “الناصريه” الدور الأول، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية ، وأكدت الوزارة أن النتائج أصبحت متاحة أمام الطلاب في جميع المدارس وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ولا صحة لظهور النتائج في أي مواقع الكترونية أخرى، وإليكم خطوات الإستعلام….

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار “الناصريه”

حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعد أن أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار “الناصريه” تيسيراً على الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تتخطى العام الماضي، وتقدم وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق، وإليكم خطوات الإستعلام….

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024