“الريحة هتخلي الناس تتهبل من الحلاوة” .. مكونات طريقة شوي لحم الخروف في الفرن بطريقة سهلة

يُعد لحم الخروف المشوي في الفرن من ألذ وأشهى طرق إعداد اللحوم، نظرًا لفوائده الغذائية العظيمة، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الحديد، الدهون الحيوانية، الألياف، والفيتامينات الهامة مثل فيتامين ب، كما أن التتبيلة المضافة تجعل اللحم أكثر شهية ولذة، وفي هذا المقال، سنوضح لكِ طريقة شوي لحم الخروف في الفرن بطريقة سهلة وشهية.

طريقة شوي لحم الخروف في الفرن

المكونات

1 كيلوغرام من لحم الخروف (يفضل أن يكون من الفخذ أو الكتف).

4 فصوص من الثوم المفروم.

1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

1 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة من الملح (أو حسب الذوق).

1/4 كوب من زيت الزيتون.

1/4 كوب من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 بصل كبير مقطع إلى شرائح.

2 جزر مقطع إلى شرائح.

2 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

طريقة التحضير