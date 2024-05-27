“الريحة هتخلي الناس تتهبل من الحلاوة” .. مكونات طريقة شوي لحم الخروف في الفرن بطريقة سهلة

يُعد لحم الخروف المشوي في الفرن من ألذ وأشهى طرق إعداد اللحوم، نظرًا لفوائده الغذائية العظيمة، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الحديد، الدهون الحيوانية، الألياف، والفيتامينات الهامة مثل فيتامين ب، كما أن التتبيلة المضافة تجعل اللحم أكثر شهية ولذة، وفي هذا المقال، سنوضح لكِ طريقة شوي لحم الخروف في الفرن بطريقة سهلة وشهية.
طريقة شوي لحم الخروف في الفرن
المكونات
- 1 كيلوغرام من لحم الخروف (يفضل أن يكون من الفخذ أو الكتف).
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- 1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة كبيرة من الملح (أو حسب الذوق).
- 1/4 كوب من زيت الزيتون.
- 1/4 كوب من عصير الليمون الطازج.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 2 بصل كبير مقطع إلى شرائح.
- 2 جزر مقطع إلى شرائح.
- 2 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، اخلطي الثوم المفروم، الزعتر، إكليل الجبل، البابريكا، الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، والملح.
- أضيفي زيت الزيتون، عصير الليمون، والخل الأبيض إلى الخليط، واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- اغسلي قطع لحم الخروف جيدًا وجففيها بمنشفة ورقية.
- ضعي قطع اللحم في وعاء كبير وافركيها جيدًا بالتتبيلة المحضرة، تأكدي من توزيع التتبيلة على جميع جوانب اللحم.
- غطي الوعاء بورق النايلون واتركيه في الثلاجة لمدة 2-4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل ليتشرب اللحم النكهات بشكل أفضل.
- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).
- في صينية فرن كبيرة، ضعي شرائح البصل، الجزر، ومكعبات البطاطس، وتبليها بالقليل من الملح والفلفل وزيت الزيتون.
- ضعي قطع اللحم المتبلة فوق الخضروات في الصينية.
- غطي الصينية بورق الألومنيوم بإحكام.
- ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا واتركي اللحم يشوى لمدة 1.5 إلى 2 ساعة، أو حتى ينضج اللحم تمامًا.
- في آخر 15-20 دقيقة من وقت الطهي، أزيلي ورق الألومنيوم واتركي اللحم يتحمر ويكتسب لونًا ذهبيًا.
- أخرجي اللحم من الفرن واتركيه يرتاح لمدة 10 دقائق قبل التقطيع.
- قدمي اللحم المشوي مع الخضروات المشوية إلى جانب سلطة خضراء أو خبز طازج.